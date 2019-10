Un velivolo della Marina statunitense progettato per sopravvivere a un attacco nucleare è stato recentemente sconfitto da un uccello. Quest’ultimo ha abbattuto uno dei quattro motori dell’aereo e la US Navy lo ha dichiarato un “incidente di classe A“, il che significa che l’evento ha causato oltre 2 milioni di dollari in danni, morte o invalidità permanente, secondo il rapporto Navy Times.

Il 2 ottobre, durante la cosiddetta manovra touch-and-go, quando un aereo E-6B Mercury era in fase di atterraggio è stato costretto a decollare nuovamente senza fermarsi completamente ha colpito un uccello non identificato, ha dichiarato Tim Boulay, portavoce della divisione militare. L’incidente è avvenuto sul fiume Patuxent della stazione aerea navale nel Maryland.

Non sono stati segnalati feriti e l’aereo è atterrato in sicurezza sulla pista di atterraggio alle 15:12 ora locale. Ora l’aereo è di nuovo in azione. “Il motore è stato sostituito e l’aereo è tornato in servizio“, ha detto Boulay. Quest’incidente ha segnato il secondo incidente di Classe A di questo tipo di velivolo quest’anno.

Un aereo da guerra messo KO da un uccello

L’E-6B Mercury è un Boeing 707 in stile militare che fungerà da piattaforma di comando e comunicazione per la marina statunitense in caso di guerra nucleare. I loro sistemi sono progettati per sopravvivere agli impulsi elettromagnetici delle bombe nucleari che esplodono al di sotto di esso, secondo un rapporto del Center for the National Interest, un think tank di politica pubblica con sede a Washington, DC.

La nave utilizza sistemi di comunicazione a bassa frequenza che consentirebbero ai responsabili di comunicare con la forza missilistica nucleare della Marina degli Stati Uniti su sottomarini con missili balistici offshore. Questo aereo apocalittico è inoltre dotato del cosiddetto sistema di controllo del lancio aereo, il che significa che può lanciare missili balistici intercontinentali terrestri.

Gli attacchi di uccelli da parte degli aerei non sono rari. Secondo il programma governativo del Dipartimento della Difesa dei partner della difesa (DoD PIF), ogni anno vengono segnalati circa 3.000 incidenti di aerei selvatici e militari e 2.300 o più incidenti civili.

Numerosi programmi di prevenzione, tra cui il programma Rischio avicolo/faunistico, sono stati attuati nel tentativo di ridurre questi incidenti con attacchi di volatili. “I cambiamenti dell’habitat e il mantenimento della rotta degli uccelli sono parte integrante della risposta, ma anche la comprensione del comportamento e dei movimenti degli uccelli in relazione all’ambiente aeroportuale e alle rotte di addestramento militare da parte di piloti ed equipaggi è un fattore critico nella riduzione degli attacchi di uccelli“.