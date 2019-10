Amazon risulta essere molto famoso per l’elevato numero di promozioni che propone costantemente. Dopo essere diventato rivenditore ufficiale Apple, anche le offerte sui prodotti della nota casa sono impazzate sulla piattaforma. Nelle scorse ore, l’e-commerce ha deciso di mettere in sconto il nuovissimo iPhone 11.

Trovare gli iPhone di ultima generazione in sconto di questi periodi risulta essere un’impresa decisamente ardua. Nonostante ciò, Amazon decide di sorprendere sempre tutti con le sue proposte. Nelle scorse ore, la casa ha deciso di proporre in sconto il nuovissimo iPhone 11. In cosa consisterà l’offerta? Andiamo a scoprire insieme i dettagli.

Apple: iPhone 11 64 GB a 799 euro su Amazon

I nuovi melafonini hanno visto la luce da circa un mese. La richiesta di questi risulta essere ancora oggi molto elevata, tant’è che le scorte nei negozi continuano a scarseggiare. Ciò non ferma, però, Amazon dal fare le sue strabilianti promozioni. Nelle ultime ore, il nuovissimo iPhone 11 è capitato nel mirino dell’azienda. Alcune varianti dello smartphone nel taglio da 64 GB vengono proposte a 799 euro con uno sconto di 40 euro rispetto al prezzo di listino. Attualmente, le colorazioni disponibili a questo prezzo risultano essere la (PRODUCT)RED e la verde.

Ricordiamo che risulta essere difficilissimo trovare i nuovi iPhone in promozione al momento. L’offerta di Amazon risulta essere davvero un occasione unica. La promozione risulta essere a tempo limitato e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile per non rimanere a bocca asciutta. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.