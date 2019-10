Sono oramai un paio di anni che si parla di un visore o di un paio di occhiali smart della mela morsicata. Sembra che il momento del lancio sia molto vicino. Secondo gli analisti, infatti, questi potrebbero vedere la luce già il prossimo anno. Quali saranno le caratteristiche del prodotto? Nelle scorse ore, Apple ha presentato un brevetto che mostra il suo funzionamento.

Apple lavora al suo paio di occhiali smart da un bel po’ di tempo. Dopo aver incontrato i più grossi esponenti del settore AR, sembra che la casa sia giunta ad una decisione. Il visore avrà le sembianze di un semplice paio di occhiali. A conferma di ciò, un brevetto presentato dalla casa nelle scorse ore. Scopriamo i primi dettagli.

Apple: i nuovi occhiali AR funzioneranno così?

La casa della mela morsicata, Apple, presenterà un paio di occhiali smart entro il prossimo anno. E’ questo quello che dicono la stragrande maggioranza degli analisti. Gli indizi in merito al lancio di un prodotto di questo tipo sono molti. Nel corso dei mesi, Apple ha presentato diversi brevetti che mostrano quelle che potrebbero essere le caratteristiche del nuovo prodotto. In particolare, un brevetto presentato nelle scorse ore ha mostrato il modo in cui questi funzioneranno. Pare, infatti, che le immagini verranno proiettate su una superficie trasparente, il visore apparirà come un semplice paio di occhiali.

Ovviamente, non sappiamo se Apple deciderà di portare a termine il progetto. Ciò che è certo è che gli occhiali smart dell’azienda di Cupertino stanno arrivando. Non vediamo l’ora di saperne di più. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.