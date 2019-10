Il periodo di Halloween per i giocatori di Fortnite è davvero sacro. E’ in tale occasione, infatti, che compaiono all’interno del negozio oggetti del battle royale, una serie di Skin e cosmetici molto rari. Questi sono acquistabili solo ed esclusivamente per un periodo di tempo limitato. Quest’anno, l’azienda ha voluto abbondare con il lancio di un pacchetto esclusivo all’interno degli store. Scopriamolo insieme.

Vi avevamo già accennato della possibilità del lancio di un pacchetto di Fortnite a tema Halloween. Ebbene sì, Epic Games ha deciso di lanciarlo a sorpresa nelle scorse ore. Questo rimarrà all’interno dei vari store per un periodo limitato e potrà essere acquistato con soldi reali. Scopriamo insieme il suo contenuto.

Fortnite: tre Skin epiche per il pacchetto di Halloween

Il nuovo pacchetto di Fortnite prende il nome di “Giudizio finale” e, ovviamente, comprende cosmetici completamente ispirati ad Halloween. In particolare, questo comprende ben tre costumi epici: Catrina, Willow e Luce Nera. Tutti, corredati dai loro dorsi decorativi: Lutto libero, Ali indaco e Dolly. Alcuni dei costumi permettono anche di modificare il loro stile. Non ci sono dubbi sul fatto che il pacchetto sarà un vero e proprio successo.

Ricordiamo che il bundle resterà all’interno di tutti gli store online per un periodo di tempo limitato. Il prezzo a cui viene proposto è di 17,99 euro. Un vero affare per gli appassionati di Skin del noto battle royale. Il pacchetto, molto probabilmente, verrà sostituito il 5 novembre da un nuovo pacchetto di leggende. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.