Google, ecco alcune app gratuite contro la dipendenza da cellulare

Con lo sviluppo di Internet e della tecnologia, anche l’utilizzo degli smartphone è aumentato notevolmente. Ormai tutti passiamo ore e ore giornaliere a navigare su Internet, messaggiare, sentire musica, stare sui social ecc. Questo può portare ovviamente anche ad un eccesso di utilizzo, chiamata dipendenza da smartphone, che può creare problemi psicofisici e sociali, soprattutto per gli adolescenti.

Per questo, Google ha creato una serie di app sperimentali da scaricare, che rivelano quanto tempo passi sul cellulare e ti invogliano a posarlo in caso di uso eccessivo. I produttori di telefoni sono liberi di sviluppare le proprie app per raggiungere questo scopo, ma Google ha anticipato e rilasciato una suite di strumenti sperimentali per dimostrare come potrebbe essere fatto.

Le applicazioni Google contro la dipendenza da smartphone

L’unico requisito tecnico per queste applicazioni è il software minimo che deve essere Android 8.0 Oreo. Scopriamo qualche applicazione: