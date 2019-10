Gli archeologi hanno svelato la “città perduta” nascosta nella giungla della Cambogia, un tempo capitale del potente impero Khmer. Gli archeologi sostengono che questa città, nota come Mahendraparvata, rappresenti un “enorme e straordinario esperimento iniziale nella cosiddetta pianificazione urbana“, essendo la prima “griglia urbana” su larga scala costruita dall’impero Khmer.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Antiquity, conferma essenzialmente l’ipotesi che la città fosse situata a Phnom Kulen e fosse una capitale di questo impero, che governò vaste aree del sud-est asiatico tra l’800 e il 1400 d.C.

Phnom Kulen è una catena montuosa nel nord-ovest della Cambogia a circa 40 chilometri da Angkor Wat – lo spettacolare complesso di templi che è anche una delle attrazioni turistiche più famose in questo paese asiatico.

Le prove disponibili suggeriscono che Mahendraparvata fu fondata prima di Angkor e che quest’ultima città usò il piano urbano del suo predecessore come ispirazione. “La capitale di Phnom Kulen governò alla fine dell’ottavo secolo e nella prima metà del IX secolo. I risultati della datazione al radiocarbonio confermano questa occupazione, corrispondente al regno di Jayavarman II“, ha dichiarato Jean-Baptiste Chevance, archeologo della Fondazione di archeologia e sviluppo – Phnom Kulen Program.

La “città perduta” dell’Impero Khmer

Secondo gli investigatori, il potere fu affidato ad Angkor intorno al 900 d.C. dopo l’abbandono di Mahendraparvata. Gli archeologi sospettano da tempo che un’antica capitale Khmer fosse nascosta in questa catena montuosa cambogiana, ma la regione è di difficile accesso, il che rende difficile la ricerca. Inoltre, l’area ha ancora molte mine terrestri, a causa del passaggio del sanguinoso e mortale Khmer rosso fino agli anni ’90 – il regime che ha governato il paese dal 1975 al 1979 e ha condotto un genocidio che ha ucciso circa un quarto della popolazione.

I primi indizi che indicano la presenza di un’antica capitale Khmer a Phnom Kulen provenivano da varie iscrizioni associate al re Jayavarman II, noto per aver unificato e governato la Cambogia tra la fine dell’ottavo e l’inizio del nono secolo.

Successivamente, le prove archeologiche si sono limitate a una dispersione di piccoli santuari apparentemente isolati, spiega il team. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che le città Khmer sono state costruite principalmente con materiali deperibili.

Chevance e il resto del team hanno iniziato la ricerca archeologica nei primi anni 2000, concentrandosi su monumenti chiave – come il tempio di montagna a forma di piramide (il principale indicatore della capitale Khmer), altri templi in mattoni e alcuni rifugi rocciosi. “Abbiamo identificato il palazzo reale della città, un vasto complesso di piattaforme e dighe situato in una posizione centrale collegata ad altri luoghi. La nostra ricerca archeologica ha confermato che questi siti risalgono alla fine dell’ottavo e all’inizio del nono secolo. C’è stata una più forte conferma della presenza di questa capitale sul monte Kulen“.

Ma a causa dei limiti delle tecniche di rilevamento e mappatura convenzionali nell’area, una visione coerente della città stessa è rimasta illusoria. Tuttavia, negli ultimi anni è emersa una rivoluzionaria tecnologia di imaging nota come LiDAR (Light Detection and Ranging), che in sostanza consente di “vedere” la vegetazione.

La tecnologia utilizza strumenti montati su aeromobili che sparano impulsi di luce laser verso il suolo centinaia di migliaia di volte al secondo, consentendo la creazione di mappe 3D dettagliate che rivelano la topografia del terreno e tutte le antiche caratteristiche artificiali.

Gli ultimi sondaggi LiDAR, insieme ai sondaggi terrestri, hanno rivelato migliaia di elementi archeologici su un’area di circa 32 chilometri quadrati. Queste caratteristiche mostrano quello che sembra essere un avanzato sistema a griglia che collega le varie caratteristiche della città come dighe, pareti del serbatoio, templi, quartieri e il palazzo reale.

Il team crede persino di aver scoperto prove di alcuni isolati, a causa della presenza di numerosi recinti di terra che si allineano grosso modo – e spesso – ai principali “assi” lineari, che sono essenzialmente un sistema a griglia.

Questo metodo indicava anche un ambizioso progetto di ingegneria per costruire un sistema di gestione dell’acqua che, tuttavia, era incompleto. Secondo gli archeologi, ciò suggerisce che la città potrebbe non essere durata quanto il centro di potere Khmer, anche se il bacino idrico costruito potrebbe aver ispirato i laghi artificiali che erano cruciali per il progetto Angkor Wat.