L’azienda della mela morsicata, Apple, è in procinto di lanciare una nuova generazione di tanto amati auricolari true wireless. Questa, sarà decisamente differente rispetto ai modelli attualmente disponibili in commercio. Si tratterà, infatti, di auricolari in-ear. Nelle scorse ore, sono trapelate online le immagini di quello che dovrebbe essere il case di ricarica degli auricolari. Sarà davvero così?

Oramai sono settimane che si parla della nuova generazione degli auricolari true wireless della mela morsicata. Le voci si sono nettamente intensificate dopo che Apple ha rilasciato un’immagine del prodotto all’interno dei codici di iOS 13.2. Manca davvero poco al debutto del nuovo interessantissimo prodotto. Sarà un successo come le generazioni precedenti?

Apple: AirPods Pro avranno questo case di ricarica?

Arrivano dall’oriente le immagini ritraenti quello che dovrebbe essere il nuovo case di ricarica degli AirPods di terza generazione. Da come possiamo vedere, questo risulta essere decisamente in linea con quello visto negli scorsi giorni in alcuni render e nelle immagini dei primissimi accessori per il prodotto. Il case sarà esclusivamente dotato di ricarica wireless e avrà una forma decisamente più schiacciata rispetto all’attuale case degli AirPods di seconda e prima generazione.

Le immagini mostrano nel dettaglio sia il corpo che il coperchio del case, questi sono coperti da un rivestimento protettivo blu. Non possiamo verificare l’autenticità della foto, tuttavia, ci sono buone probabilità che si tratti di un’immagine vera. Ora ciò che molti si chiedono è: quando ricadrà il debutto dei nuovi AirPods Pro? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.