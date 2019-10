Apple sta rilasciando, nel giro di pochissimo tempo, una serie di aggiornamenti software per iPhone al fine di risolvere tutte le problematiche correlate al nuovo sistema operativo iOS 13. Circa una settimana fa, la casa ha rilasciato iOS 13.1.3 con lo scopo di mettere fine ad un sacco di problemi. Peccato, però, che ne abbia causato degli altri.

iOS 13 è uno degli aggiornamenti software della mela morsicata più apprezzati di sempre. Tuttavia, Apple sta avendo non pochi problemi con la stabilità del sistema. Una serie di problemi hanno afflitto i dispositivi fin dalla prima versione. Ora, a questi, se ne aggiunge uno riguardante la ricarica wireless. Andiamo a scoprire insieme i dettagli della problematica.

Apple: utenti lamentano problemi con la ricarica wireless di iPhone 11

Sembra che l’ultimo aggiornamento rilasciato dalla mela morsicata abbia portato ad una serie di problematiche correlate alla ricarica wireless dei nuovi iPhone, e non solo. Nelle scorse ore, numerosi utenti si sono lamentati sul web per l’inconveniente. Pare che i modelli più afflitti dalla problematica siano i nuovi iPhone 11. Gli smartphone non si ricaricano più in modalità wireless nonostante il pad di ricarica sia perfettamente funzionante. Non c’è bisogno di dire che gli utenti Apple sono abbastanza delusi del fatto che l’azienda non abbia ancora trovato una soluzione.

Al momento, infatti, Cupertino non ha ancora deciso di proferire parola in merito alla problematica. Molto probabilmente, però, questa sta investigando. Il problema potrebbe essere risolto con il rilascio di un nuovo aggiornamento software. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.