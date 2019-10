La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha tenuto segreta la nuova Stagione di Fortnite fino al giorno del suo rilascio. Questa volta non sono stati lanciati teaser o trailer di anticipazione, tutto doveva essere una sorpresa. Peccato, però, che ci sia stato qualcuno che ha svelato le informazioni sul nuovo Capitolo 2 prima del previsto.

Ebbene sì, molto prima del lancio del nuovo Capitolo 2 di Fortnite, un oramai ex dipendente di Epic Games, ha pubblicato online una foto dettagliata della mappa che sarebbe comparsa all’interno del gioco. Ma non solo, pare che l’uomo abbia dato molte informazioni anche in merito alle nuove meccaniche di gioco. Oggi, Epic Games ha deciso di denunciare l’uomo per violazione del contratto che questo aveva con la casa. Come andrà a finire la faccenda?

Fortnite: riuscirà l’ex dipendente a discolparsi?

L’ex dipendente di Epic Games ha un nome, Ronald Sykes. Questo è molto conosciuto online come invisiblellama9. Qualche settimana fa, questo ha pubblicato online la foto quasi completa della nuova mappa di gioco del noto battle royale. Non c’è bisogno di dire che la foto ha fatto in poco tempo il giro del web. L’uomo ha anche divulgato informazioni in merito alle novità in arrivo nel titolo, come ad esempio la possibilità di nuotare. In molti, a suo tempo, non hanno creduto alle parole del dipendente di Epic Games, tuttavia, l’azienda sostiene che egli abbia rovinato la sorpresa a molti utenti.

E’ a ragione di ciò che Epic Games ha deciso di denunciare l’uomo per violazione del contratto che questo aveva con essa. Al momento, né l’uomo né Epic Games hanno deciso di rilasciare una dichiarazione in merito alla faccenda. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.