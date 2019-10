TicPods 2 e TicPods 2 Pro ufficiali, sfideranno le AirPods

Con il miglioramento degli smartphone e della tecnologia wireless, anche il modo di ascoltare musica sta cambiando sempre più velocemente. Prima, ma anche tutt’ora, si utilizzavano le cuffie auricolari con filo, sia cuffiette sia cuffie più grandi, che si attaccavano al jack audio da 3,5 mm. Si è pensato di migliorare questo collegamento, rendendolo più semplice e senza l’uso di fili, in modo da non essere costretti ad avere sempre lo smartphone vicino. E’ per questo che sono nate le cuffie wireless, che stanno avendo sempre più successo e diffusione.

L’azienda cinese Mobvoi ha ufficializzato l’uscita di due nuovi modelli TicPods 2 e 2 Pro, che potrebbero essere le dirette rivali delle tanto amate AirPods di Apple. Scopriamole meglio.

Ecco ufficiali TicPods 2 e TicPods 2 Pro

Entrambi i modelli hanno lo stesso design classico di altre marche, ovvero con la cuffia da inserire nell’orecchio ed un piccolo bastoncino. La batteria integrata di queste cuffie è da 30 mAh che garantisce fino a 5 ore di autonomia sui TicPods 2 e fino a 4 ore sulla versione Pro, questo perchè la versione Pro ha qualche funzionalità extra e quindi tende a consumare leggermente più batteria.

Inoltre, l’azienda ha deciso di integrare il Bluetooth 5.0, per rendere il più efficace possibile il collegamento wireless con il device. E’ presente anche la riduzione del rumore CVC di Qualcomm, per eliminare interferenze esterne, e la certificazione IPX4, ovvero la resistenza all’acqua.

TicPods 2 e TicPods 2 Pro saranno disponibili per l’acquisto esclusivamente per il mercato cinese dal 1 novembre in tre colorazioni (blu, bianco e rosa) rispettivamente al prezzo di 699 e 799 yuan, ovvero circa 89 e 102 euro. Non si sa ancora nulla quando verrà commercializzato anche nel resto nel mondo e se effettivamente sarà così.