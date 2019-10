La casa della mela morsicata, Apple, lancerà a breve un nuovo modello di auricolari true wireless. Parliamo di quelli che verranno definiti AirPods di terza generazione. Sono emersi diversi dettagli in merito alle caratteristiche del prodotto. Pare che questi arriveranno in diverse colorazioni. Andiamo a scoprire insieme i primi dettagli a riguardo.

In questi giorni stiamo spesso parlando degli AirPods di terza generazione. Le incognite sul prodotto risultano essere ancora tante, tuttavia, fonti affidabili confermano che il prodotto sta per arrivare sul mercato. I nuovi auricolari potrebbero avere le stesse colorazioni dei nuovi iPhone 11 Pro. Sarà davvero così?

Apple AirPods per la prima volta in più colorazioni

Fin dal debutto del primo modello di AirPods, gli utenti hanno chiesto a gran voce all’azienda, una gamma più vasta di colorazioni. Nonostante ciò, Apple ha sempre preferito proporre i suoi iconici auricolari true wireless nella sola variante bianca lucida. La situazione potrebbe presto cambiare con i nuovi AirPods Pro. Stando alle ultime voci emerse, infatti, questi verranno proposti in ben 4 colorazioni differenti ispirate ai nuovi iPhone 11 Pro. Le colorazioni saranno le stesse dei nuovi smartphone e avranno anch’esse una finitura opaca per rendere il prodotto decisamente più elegante.

Non c’è bisogno di dire che una scelta del genere farebbe piacere a molti fan della mela morsicata. Ovviamente non possiamo confermare con certezza la veridicità della notizia. Ciò che sembra essere certo è che i nuovi auricolari arriveranno sul mercato molto presto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.