L’azienda della mela morsicata, Apple, sta già lavorando ad un modo per rendere gli iPhone del futuro ancora più performanti. Secondo alcune voci, i nuovi melafonini del futuro monteranno una tecnologia già presente su Apple Watch. Parliamo dei tanto chiacchierati display LTPO. Cosa comporterà ciò nei nuovi iPhone? Andiamo a scoprirlo insieme.

In passato, iPhone è stato a lungo criticato per i grossi problemi correlati alla longevità della batteria. Con le ultime generazioni dello smartphone, Cupertino ha fatto un grossissimo passo in avanti. I nuovi iPhone 11 Pro, ad esempio, presentano una delle batterie più longeve del mercato. Tuttavia, Apple ha intenzione di potenziare ancora la longevità dei suoi smartphone. E’ a ragione di ciò che potrebbero essere introdotti dei display LTPO. Scopriamo i primi dettagli.

Apple: display LTPO sui prossimi iPhone?

Ne è convinto il sito coreano The Elec, i nuovi iPhone saranno dotati di display LTPO. Non sarebbe la prima volta che la casa della mela morsicata decide di utilizzare questo tipo di tecnologia sui suoi dispositivi. Ricordiamo, infatti, che questo tipo di display è già presente su Apple Watch a partire dalla Series 4. Questo è anche colui che permette alla nuova Series 5 di durare così a lungo nonostante la nuova funzione always-on. Apple potrebbe introdurre la tecnologia nei nuovi iPhone per ottimizzare la durata della batteria al massimo.

Una mossa del genere farebbe fare un altro grosso passo in avanti agli smartphone della mela morsicata. Non ci resta che aspettare il prossimo anno e vedere cosa ne uscirà fuori. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.