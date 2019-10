La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, si sta evolvendo ogni giorno di più. Chiunque giochi a Fortnite sa quanto sia importante la valuta interna al noto battle royale, i V-Bucks. Questa è una moneta che permette di acquistare il Pass Battaglia e i tanto amati cosmetici all’interno del negozio oggetti. I V-Bucks possono essere acquistati esclusivamente all’interno dello store online utilizzando una carta di credito. Molto presto, però, ci sarà una nuova possibilità di acquisto.

Ebbene sì, Epic Games ha intenzione di dare una nuova possibilità di acquisto per la valuta di Fortnite. Molto presto, infatti, i V-Bucks potranno essere acquistati anche all’interno di numerosi negozi fisici. L’iniziativa sembra essere già partita negli Stati Uniti. A breve arriverà anche in Europa. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Fortnite: V-Bucks acquistabili all’interno dei negozi fisici

I V-Bucks saranno acquistabili all’interno dei negozi fisici sotto forma di card da riscattare all’interno del gioco. Saranno offerti differenti tagli, gli stessi attualmente presenti all’interno degli store online. Ovviamente, i tagli di ricarica più costosi garantiranno il consueto bonus di V-Bucks. Come già detto, l’iniziativa risulta essere già avviata negli Stati Uniti. A breve, però, dovrebbe arrivare anche in alcuni paesi europei. Al momento, non ci sono dettagli in merito ad un lancio anche in Italia.

Per lanciare in grande la novità, Epic Games ha deciso di regalare un piccone esclusivo a tutti coloro che acquisteranno un prodotto targato Fortnite in alcuni negozi selezionati. L’iniziativa sarà un successo o sarà un flop? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.