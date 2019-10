Redmi Note 8T, ecco le probabili specifiche tecniche dello smartphone

L’azienda cinese Xiaomi ha avuto negli ultimi anni grande successo in tutti i campi di elettronica, soprattutto in quello degli smartphone di medio-bassa fascia, visto i numerosi device lanciati con un ottimo rapporto qualità-prezzo, come per esempio il tanto amato dai fan Redmi Note 7.

Alcuni render ufficiali e indizi diffusi dall’esperto leakerSudhanshu Ambhore hanno definito come sarà il nuovo smartphone di medio-bassa fascia Redmi Note 8T, variante del Note 8 classico che sembra molto interessante e con un conveniente rapporto qualità prezzo. Scopriamo insieme le prime informazioni in merito.

Ecco il nuovo Redmi Note 8T

Nonostante manchi ancora l’ufficialità da parte della compagnia cinese, sembra che il device sia già disponibile in preorder su uno store online cinese, con incluse immagini, specifiche e prezzo di vendita, che corrisponde a 199,99 dollari (circa 179 euro).

Come già detto lo smartphone sarà praticamente uguale alla versione Note 8, ma avrà come aggiunta la tanto richiesta funzione NFC, per poter pagare ai Pos tramite Contactless. Il display è quindi un LCD da 6.3” Full HD+, con notch a goccia, dove è presente anche la fotocamera anteriore di 13 megapixel, e protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il comparto tecnico è composto dal chip Qualcomm Snapdragon 665 octa-core, supportato da 4/6 Gb di RAM e 64/128 Gb di memoria interna, in base al taglio che si decide di acquistare. Le fotocamere posteriori sono un punto forte del device, con ben 4 sensori, di cui il principale da 48 megapixel, e gli altri rispettivamente da 8, 2 e 2 mp. Infine, la batteria ha un’ottima capienza di 4000 mAh, con ricarica veloce a 18W.