Xiaomi, sta arrivando lo smartphone con fotocamera da 108 megapixel

Negli ultimi anni i social network sono diventati sempre più utilizzati in tutto il mondo. Tantissime persone messaggiano tramite essi, vedono foto e video, pubblicano le loro foto ecc. Le varie aziende quindi, per andare incontro alle esigenze degli utenti e avvicinarli all’acquisto, hanno deciso di migliorare sempre più il comparto fotografico degli smartphone, prima aumentando la grandezza del sensore, poi aggiungendone più di uno per migliorare la qualità dello scatto in generale.

In merito a ciò, finalmente si hanno notizie dello smartphone dell’azienda cinese Xiaomi che avrà la fotocamera posteriore da ben 108 megapixel, la prima in assoluto.

Lo smartphone Xiaomi con una super fotocamera

l dispositivo è passato attraverso la nota piattaforma di benchmark GeekBench con il nome “Xiaomi Tuscana“, anche se sicuramente non sarà quello originale di lancio. Non ha ottenuto grande punteggio per quanto riguarda il lato delle prestazione, quindi si presuppone un chip di media potenza, della linea Qualcomm 600, supportato da 6 Gb di RAM. Non è ancora certo invece quale sarà il sistema operativo, in quanto alcuni dicono ci sarà ancora Android 9.0 Pie, altri direttamente Android 10.

Quel che più interessa ovviamente però è il comparto fotografico, di cui ormai certa la presenza del sensore ISOCELL Bright HMX realizzato da Samsung, dotato di una risoluzione di 108 megapixel (12032 x 9024 pixel), in grado di scattare foto ad altissima qualità e di registrare video con risoluzione 6K. Senza dubbio un enorme salto in avanti e miglioramento rispetto a tutti gli altri smartphone.

Non si sa ancora quando “Xiaomi Tuscana” potrebbe essere ufficializzato e rilasciato, anche se alcuni ipotizzano per la fine del 2019, intorno le festività natalizie.