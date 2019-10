La casa della mela morsicata, Apple, sembra essere in procinto di lanciare uno degli accessori più attesi per i nuovi iPhone 11. Stiamo parlando, ovviamente, della Smart Battery Case. Il colosso di Cupertino lancia la particolare case dall’uscita di iPhone 6S. L’accessorio non poteva mancare anche per i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Trovate conferme del loro imminente lancio all’interno dei codici di iOS 13.2.

Ebbene sì, Apple ha rilasciato iOS 13.2 nelle scorse ore e gli occhi dei più attenti hanno già scovato all’interno dei codici dell’update interessanti novità in merito a prodotti ancora non rilasciati. In particolare, oggi, parliamo proprio delle tanto attese case con batteria integrata per i nuovi iPhone 11 e 11 Pro. Scopriamo i primi dettagli.

Apple: Smart Battery Case per iPhone 11 e iPhone 11 Pro sta arrivando

MacRumors ha scovato all’interno del nuovo aggiornamento iOS 13.2, tre differenti codici per dei nuovi accessori in arrivo per iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Questi, ovviamente, si riferiscono alle nuovissime Smart Battery Case per i nuovi melafonini. A corredare i codici, anche tre icone dei prodotti. Le case appaiono molto simili a quelle per iPhone XS, le differenze stanno nel riquadro per la fotocamera. Al momento non sappiamo in quante colorazioni verranno lanciate né tantomeno quale sarà la data di uscita.

Considerando l’introduzione del prodotto nei codici di iOS 13.2, si presume che Apple abbia intenzione di lanciare le tre nuove case a breve. Si ipotizza che queste arriveranno sul mercato già a partire dal mese di novembre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.