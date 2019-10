La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, non si arresta nemmeno un attimo. Nelle scorse ore, questa ha rilasciato un nuovo pacchetto di Fortnite all’interno degli store online di tutto il mondo. Stiamo parlando, ovviamente, del tanto atteso Starter Pack della nuova stagione di cui abbiamo più volte discusso. Quale è il suo contenuto e quanto costa?

Come abbiamo già detto, non è la prima volta che parliamo del nuovo Starter Pack di Fortnite. Questo, infatti, è comparso online già da qualche settimana grazie al lavoro dei dataminer. Tuttavia, il pacchetto è diventato ufficiale solo nelle scorse ore. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli in merito.

Fortnite: scopriamo il nuovo Starter Pack del Capitolo 2

Lo Starter Pack del Capitolo 2 di Fortnite prende il nome di “Wavebreaker Pack”. Questo va ad affiancarsi al pacchetto giudizio finale rilasciato negli scorsi giorni. Il nuovo Starter Pack differisce dai precedenti per la presenza di un nuovo oggetto al suo interno, un piccone. Il bundle comprende una Skin rara, il suo dorso decorativo a tema, un piccone appartenente allo stesso set e i consueti 600 V-Bucks in regalo. Non ci sono dubbi sul fatto che questo verrà acquistato da una miriade di videogiocatori.

Il pacchetto è disponibile fin da subito in tutti gli store online al solito prezzo di 4,99 euro (prezzo su mobile: 5,49 euro). Questo, a differenza degli altri pacchetti, rimarrà negli store fino all’inizio della prossima Stagione 2 di Fortnite. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.