Oggi, è il giorno di debutto di uno degli accessori della mela morsicata più attesi di sempre, gli AirPods Pro. Apple ha deciso di lanciare i nuovi auricolari true wireless a sorpresa. Il prodotto ha un costo di 279 euro e si affiancherà alla seconda generazione di AirPods. Proprio quest’ultima, è stata messa in forte sconto su Amazon. Scopriamo i dettagli dell’offerta.

I nuovi auricolari true wireless della mela morsicata hanno un prezzo decisamente alto. Ciò, però, non vorrà dire che la domanda non sarà anch’essa elevata. Il tutto, purtroppo, andrà a discapito del modello di auricolari più “economico”. Ecco a cosa a pensato Amazon per sollevare le vendite della seconda generazione di AirPods.

Apple AirPods con case di ricarica wireless a 179 euro!

Amazon ha pensato bene di proporre gli AirPods di seconda generazione in sconto per evitare che questi vengano completamente snobbati dagli utenti. Il prodotto, presentato qualche mese fa, risulta essere decisamente conveniente ora che è in forte sconto. Ricordiamo che questo presenta il medesimo chip H1 presente anche sui nuovi AirPods Pro. Amazon propone la versione con case di ricarica wireless al costo di 179,99 euro. Ben 50 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 229 euro.

Anche la versione con case di ricarica standard è in offerta a 149,99 euro con uno sconto di 30 euro rispetto al listino. Un ottimo affare per chi non è interessato alla nuova generazione in-ear degli auricolari. Ricordiamo che l’offerta risulta essere a tempo limitato e che, quindi, il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.