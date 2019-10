La casa della mela morsicata, Apple, ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per iPhone, iPod e HomePod. Stiamo parlando, ovviamente, di iOS 13.2. L’update doveva avere il compito di migliorare sensibilmente l’esperienza utente con i prodotti. Peccato, però, che questo abbia causato non pochi problemi con lo smart speaker della casa. Andiamo a scoprire insieme i dettagli.

Povera Apple, i problemi di iOS 13 sembrano non avere una fine. Pare che anche iOS 13.2 abbia dei grossi problemi. Nelle scorse ore, numerosi utenti che hanno aggiornato il proprio HomePod all’ultima versione hanno lamentato un blocco totale dello smart speaker. Per fortuna, Apple ha agito prontamente. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Apple: iOS 13.2 pericoloso per HomePod

Ebbene sì, pare che si sia qualche misterioso problema in iOS 13.2 che causa non pochi problemi allo smart speaker dell’azienda. Numerosi utenti, nelle scorse ore, hanno lamentato un blocco totale del device dopo l’aggiornamento all’ultima versione. Pare che dopo il blocco, non ci sia più possibilità di rendere nuovamente operativo il device. Per fortuna, Apple ha prontamente provveduto a rimuovere la possibilità di scaricare iOS 13.2 sul device.

Coloro che sono incorsi nella problematica potranno recarsi in un qualsiasi Apple Store per procedere ad una sostituzione gratuita. Per tutti coloro che hanno scaricato iOS 13.2 e non hanno riscontrato problemi, Apple consiglia vivamente di non effettuare ripristini del dispositivo per non incorrere in spiacevoli inconvenienti. A breve, verrà rilasciato un nuovo aggiornamento che dovrebbe riportare tutto alla norma. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.