Nel corso degli ultimi anni il web ha spesso cambiato pelle, adeguandosi il più delle volte alle esigenze di utenti sempre più concentrati su un utilizzo della tecnologia digitale volto a migliorare le proprie conoscenze.

Questo tipo di skill può interessare ogni tipologia di materia, argomento o disciplina, passando da quelle più specificamente didattiche, fino a quelle che invece hanno un risolvo pratico e funzionale, per il nostro vivere odierno.

Non è un caso se i giovani studenti, di scuola superiore secondaria o universitaria, si rivolgono sempre più frequentemente alle risorse online, per avere un approccio più fresco, dinamico ed essenziale alle loro materie di studio e di specializzazione.

Tuttavia, nella mole di materiale che possiamo reperire online, è bene fare una distinzione tra le risorse che possono essere davvero utili al fine di migliorare le nostre conoscenze, e quelle che invece possono fuorviare e portarci fuori strada o lontano dal nostro percorso desiderato.

Guide online specializzate

Basta digitare sul proprio browser le parole guide online specializzate e troverete diverse centinaia di pagine che fanno rifermento a ogni tipo di argomento. I principali marchi e leader del settore competono per assicurare ai loro clienti e visitatori approfondimenti sull’industria, consigli e trucchi utili.

Di fatto le risorse online di oggigiorno sono quasi inesauribili e coprono una vasta gamma di argomenti e attività, offrendo risposte a numerose domande, nonché guide su molteplici temi, partendo da come coltivare orto biologico, a come diventare un esperto in gioco online.

Le informazioni disponibili online come le guide servono per migliorare la nostra conoscenza su temi poco conosciuti, queste guide sono indirizzate a persone che vogliono approfondire non solo la parte teorica di un determinato argomento ma spesso danno enfasi anche all’aspetto pratico e operativo.

Una guida specializzata consente al lettore di aumentare in modo progressivo il livello di informazione relativo ad un argomento che il lettore si è prefissato di conoscere. Attraverso la guida si riesce poi a svolgere anche dei compiti pratici per ottenere un miglioramento dei risultati in termini pratici.

Corsi online (eLearning)

La buona notizia, per quanto riguarda i corsi online, che fanno parte del settore dell’eLearning, riguarda il fatto che si tratta di un argomento facile da reperire sul web, dove possiamo trovare e recuperare le migliori risorse possibili, senza dover pagare.

Si tratta di un tema che è quindi a nostra disposizione di carattere puramente divulgativo e in open source, che ne stabilisce anche il criterio e lo scopo, che è appunto quello di promuovere lo sviluppo e la distribuzione di tali corsi, al fine di migliore il più possibile le proprie conoscenze didattiche attraverso il web e per il web.

Video YouTube

I corsi e videocorsi presenti sulla rete costituiscono di fatto una fonte didattica sempre più utilizzata, per ogni tipo di argomento richiesto.

Pur essendo partito come un broadcast di intrattenimento e pubblicità, con grande rilievo per la musica in uscita, nel tempo YouTube ha saputo sviluppare anche la didattica e i corsi e le guide online, per ogni genere di argomento, dalla cucina al fai da te, passando per argomenti maggiormente impegnativi come la finanza, il cinema, i trucchi per giocare ai videogiochi più complessi e naturalmente ogni tipo di guida per il gioco online, in tutte le sue forme, soluzioni e sfumature.

Forum e subreddit specializzati

Qualche tempo fa è stato pubblicato un interessante dossier che aveva come tema: i forum sono ancora utili?

Il titolo era chiaramente provocatorio e funzionale per spingere il lettore a porsi qualche domanda, recuperando il maggior numero di informazioni relative ai forum e ai subreddit specializzati.

Sempre prendendo come case study giochi e videogiochi, è facile ricordare come attraverso questo tipo di argomento è stato possibile trovare ogni tipo di informazione con trucchetti, skills e guide online utili da acquisire attraverso i forum più quotati e cliccati di sempre.

Per rispondere alla domanda del dossier, possiamo quindi affermare che i forum non sono affatto morti, si sono evoluti e sono stati capaci di trovare la loro naturale nicchia, cosa che del resto è successa anche ai blogger più esperti, che dopo il periodo di hype e di boom mediatico dei social network, sono tornati a sviluppare contenuti e temi di interesse, con una differente e maggiore consapevolezza dello strumento.

Niente di nuovo per il web che spesso muta e cambia pelle, nella sua forma, ma che resta uguale in termini di sostanza contenutistica.

Risorse Wikipedia e Wikimedia

Nonostante per molte persone Wikipedia rappresenti uno strumento online non propriamente ortodosso per acquisire competenze, informazioni e conoscenze, l’utilizzo che ne facciamo, costantemente e quotidianamente, non può certo essere sottovalutato.

Immaginate infatti, se dalla sera alla mattina venissero oscurati Wikipedia e Wikimedia: la prima cosa, oltre al panico scatenato tra gli utenti, sarebbe quello di rintracciare una fonte alternativa, che contenga lo stesso numero di informazioni, che per completezza, argomentazione e lunghezza, ad oggi non è ancora stata creata, nella stessa forma e autorevolezza, almeno.

Conclusioni

E’ importante ribadire un concetto chiave, che riguarda qualsiasi tipo di argomento, non sono relativo al web e alle risorse online: oggi dobbiamo gestire una mole di informazioni mastodontiche, che rende tale meccanismo alle volte poco fruibile.

Nonostante tale problematica, è proprio il web a fornire le risposte che spesso cerchiamo di ottenere e di sviscerare.

guide online e i video corsi, ne sono infatti una prova tangibile e lampante. Cambia quindi il metodo di ricerca, ma non il fine ultimo: acquisire maggiore consapevolezza e conoscenza didattica.

Il fine di questo articolo è proprio il medesimo, fare luce sui metodi di ricerca ottimizzati e funzionali al nostro scopo, come abbiamo evidenziato in particolare nei paragrafi dedicati ai case study con esempi pratici e funzionali.