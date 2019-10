Finalmente è arrivato quel periodo dell’anno che tutti i fan del fenomeno videoludico degli ultimi tempi stavano aspettando. L’aggiornamento 11.10 di Fortnite ha finalmente portato in campo un evento unico nel suo genere, “Fortnitemares”. Ovviamente, il tutto è a tema spooky. Quali saranno le novità più interessanti dell’evento e quanto durerà?

Sono settimane che i fan del noto battle royale aspettano l’arrivo dell’evento Fortnitemares. Questo, introdotto con l’aggiornamento 11.10 delle scorse ore, porta in campo una serie di challenge a tema, due nuove modalità da giocare e un netto cambiamento della mappa in stile spooky. Scopriamo le novità nel dettaglio.

Fortnite: ecco in cosa consiste l’evento Fortnitemares

L’evento più atteso dai videogiocatori di Fortnite è iniziato ufficialmente ieri, 29 ottobre alle ore 14:00 italiane. Questo si protrarrà fino al prossimo 4 novembre. Nel corso di questo periodo, i giocatori potranno gustarsi i terrificanti cambiamenti apportati alla mappa e potranno giocare a due nuove modalità a tema. Una in particolare, “Re della tempesta” consisterà nel coalizzare con gli altri giocatori per sconfiggere il temibile boss che infesta l’isola. Ovviamente, ci saranno una serie di sfide da poter completare per portarsi a casa una serie di ricompense esclusive. Esperienza, banner, un ombrello e molto altro.

Ricordiamo che da ora e per tutta la durata dell’evento, compariranno all’interno del negozio oggetti una serie di cosmetici esclusivi acquistabili solamente in questo periodo dell’anno. Vi consigliamo, quindi, di accaparrarveli il prima possibile per non dover aspettare il prossimo anno per rivederli nel negozio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.