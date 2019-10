La Terra e la sua storia iniziata 4,5 miliardi di anni fa, è stata racchiusa in un video clip dal giornale britannico The Sun. La clip, mostra la cronologia dalla nascita del pianeta fino ad oggi, come se fosse un viaggio da Londra a Edimburgo in soli due minuti. Tutto parte da Londra, a 332 km da Edimburgo, quando dal Big Bang iniziano a formarsi le galassie. Il materiale incandescente disperso intorno al Sole comincia ad aggregarsi formando i primi corpi celesti, tra questi anche la Terra.

Col passare del tempo la materia inizia a raffreddarsi dando luogo a una imponente evaporazione e condensazione da cui si originarono gli oceani. Circa 3,5 miliardi di anni fa la Terra era già un corpo celeste formato prevalentemente da azoto, carbonio e idrogeno. Mentre passiamo a nord attraverso le contee, in seguito all’azione di diversi fattori, dell’elettricità e degli elementi chimici fecero la comparsa gli amminoacidi e, dalla loro aggregazione, le proteine.

Da questi primi composti organici nacquero le prime forme di vita, circa 3,8 miliardi di anni fa. Una volta raggiunto lo Yorkshire, 200 milioni di anni fa, avviene un’esplosione di batteri. Il loro nutrimento era basato essenzialmente sulla fotosintesi clorofilliana, un processo che iniziò a sottrarre carbonio dall’atmosfera rilasciando al suo posto l’ossigeno nelle acque oceaniche.

Da Edimburgo parte la nostra storia sul pianeta Terra

Siamo già arrivati a sud di Edimburgo, il 90% del nostro viaggio è già stato fatto, quando l’atmosfera planetaria si arricchisce man mano d’ossigeno e le prime forme di vita vegetale iniziarono ad uscire dall’acqua, per colonizzare la terra ferma, 465 milioni di anni fa. Mentre passiamo nella capitale scozzese, inizia l’Era dei dinosauri e si formano i sette continenti della Terra. Quando un asteroide apocalittico spazza via i dinosauri, siamo a soli 8 chilometri dalla fine del nostro viaggio.

Gli umani moderni si sono evoluti circa 200.000 anni fa, a soli 23 metri dal centro di Edimburgo. Gli antichi egizi costruiscono la Grande Piramide di Giza a 11 min dalla destinazione finale del video. E un secolo fa, all’inizio della prima guerra mondiale, ci troviamo a meno di un centimetro da Edimburgo. Il video strabiliante, mette in luce da quanto poco tempo, gli uomini, fanno parte della storia della Terra. Speriamo che saremo ancora in giro, una volta raggiunto Dundee.