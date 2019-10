Xiaomi Mi Watch, a breve verrà presentato il nuovo smartwatch

Negli ultimi anni, un prodotto tecnologico in particolare ha riscontrato grande successo in tutto il mondo, creando così un vero e proprio settore proprio: si tratta dei tanto amati smartwatch, dei comodi orologi da polso ma ricchi di funzioni, come se si portasse al polso uno smartphone. Sono numerose le aziende che puntano forte su questo settore, tra cui Xiaomi, l’azienda cinese che il 5 Novembre presenterà in esclusiva il suo nuovo device, lo Xiaomi Mi Watch, che sembra molto interessante da quanto trapelato con leaks e render. Scopriamolo meglio.

Ecco il nuovo Xiaomi Mi Watch

Dalle prime foto emerse sul web, lo Xiaomi Mi Watch esteticamente è quasi uguale all’Apple Watch, in quanto ha le stesse dimensioni della cassa, quadrata, ed il pulsante laterale è posizionato ugualmente. Ovviamente, occorre vederlo meglio per scoprire eventuali dettagli e/o differenze dal modello dell’azienda di Cupertino. Per quanto riguarda le colorazioni, dovrebbero essere solo due, un grigio scuro tendente al nero ed un grigio chiaro tendente all’argento.

Le funzioni del wearable sono molto interessanti. Oltre al classico Gps, accelerometro, funzione NFC per pagare istantaneamente, Wi-Fi, Bluetooth ecc., dovrebbe addirittura esserci uno spazio per una eSIM, che lo renderebbe un vero e proprio smartphone, addirittura per ricevere chiamate e rispondere. Inoltre, la piattaforma software dovrebbe essere una versione molto personalizzata di Wear OS, probabilmente molto affine alla MIUI, che contraddistingue tutti i dispositivi dell’azienda cinese Xiaomi.

Non resta dunque che aspettare pochi giorni per la presentazione ufficiale, e scoprire anche la data di lancio ed il prezzo di listino.