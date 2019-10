L’azienda della mela morsicata, Apple, sta per lanciare il suo noto servizio di streaming video. Nelle scorse ore, gli studenti americani hanno ricevuto una particolare sorpresa riguardante proprio il nuovo servizio di Cupertino. Tutti gli studenti con un abbonamento Apple Music, infatti, riceveranno gratuitamente la possibilità di utilizzare la piattaforma di streaming video.

Sono settimane che gli utenti della mela morsicata attendono il rilascio di un bundle comprensivo di più servizi della mela morsicata a fronte del pagamento di un unico abbonamento. Dopo vari rumors a riguardo, Apple ha finalmente deciso di accontentare una parte degli utenti. Andiamo a scoprire il primo bundle di servizi della casa.

Apple TV+: ecco come riceverlo gratis

Il bundle è stato presentato a sorpresa dalla casa della mela morsicata nelle scorse ore. Questo, al momento, risulta essere disponibile solamente per gli utenti che risiedono negli Stati Uniti, tuttavia, è molto probabile che l’azienda estenderà la promozione anche agli altri paesi, Italia compresa. Il bundle è rivolto solo ed esclusivamente agli studenti e consiste nel ricevere gratuitamente l’accesso alla piattaforma Apple TV+ a fronte del pagamento di un abbonamento studenti Apple Music.

La promozione risulta essere sicuramente molto vantaggiosa. Sappiamo già che questa sarà un vero e proprio successo. Ricordiamo che l’abbonamento Studenti per Apple Music costa solamente 4,99 euro al mese. Al momento non abbiamo informazioni in merito al lancio di un possibile bundle per gli abbonati Apple Music standard. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.