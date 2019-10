I giochi da tavolo più tradizionali hanno dimostrato per decenni di saper offrire un’ottima usabilità e di essere in grado di appassionare diverse generazioni di persone al punto che il loro valore è ancora attuale sul mercato nonostante sia ormai lontano l’anno di creazione.

Le modalità con cui si è soliti passare il tempo libero sono cambiate nel corso degli anni a causa soprattutto dell’evoluzione delle nuove tecnologie e delle forme di comunicazione. Fino a circa vent’anni fa i giochi da tavolo erano la principale fonte di divertimento in famiglia e tra amici mentre oggigiorno, a causa delle innovazioni tecnologiche, si sono diversificati portando a nuove modalità di gioco.

Su Internet le pagine di giochi online di ogni tipo hanno dato nuova linfa ai giochi classici che hanno dovuto sapersi reinventare per sopravvivere all’incedere dei tempi. Ne sono un esempio i giochi di carte come poker o blackjack e l’intramontabile roulette, che oltre a essere ancora disponibili in luoghi fisici come i casinò tradizionali ora sono fruibili anche senza la necessità di riunire un gruppo di giocatori nello stesso luogo fisico.

Basta infatti avere accesso ad una connessione ad internet per giocare partite multigiocatore con persone che possono persino trovarsi in diversi paesi ed essere disposti a fare una partita per esempio alla roulette in qualsiasi momento del giorno e della notte, comodamente seduti da casa propria.

Evoluzione dei giochi online30

I giochi classici si sono quindi trasformati nella loro versione “videogioco” e possono essere giocati sia da PC che da tablet e smartphone, molti casinò online hanno sviluppato infatti anche la loro versione app. Ciò permette di giocare in qualsiasi momento anche solo per riempire momenti di noia, per distrarsi e tentare la fortuna quando si vuole.

Non bisogna inoltre dimenticare che le nuove tecnologie stanno influenzando persino i casinò tradizionali in luoghi fisici. Le sale gioco stanno incorporando sistemi di tecnologia digitale e tavoli con schermi tattili. Anche le slot machine sono state migliorate negli anni, offrendo giochi tematici con immagini e suoni realistici di alta qualità.

La reinvenzione dei giochi classici dovuta ai progressi della tecnologia non ha coinvolto solo i più classici giochi da tavolo ma anche videogiochi antichi come Space Invaders, il celebre Snake che non mancava mai nei cellulari anni ‘90-2000, Tetris e Pacman. Questi videogiochi sono riusciti a mantenersi vivi evolvendo e comparendo persino in formato app per smartphone per continuare a intrattenere sia i più nostalgici che le nuove generazioni in cerca di divertimento per il tempo libero.

Non bisogna infatti dimenticare che il processo di adattamento di questi vecchi videogiochi alle nuove tecnologie mantenendo un’estetica e una usabilità accattivanti risulta costoso e impegnativo ma il punto vintage e retrò di cui possono vantarsi è un valore aggiunto che ne garantisce il successo.

E’ evidente che con il progredire costante delle nuove tecnologie anche i giochi devono mantenere il passo coi tempi per non tramontare e senza dubbio verranno inserite poco a poco novità che non smetteranno di stupire e allo stesso tempo saranno capaci di mantenere vivo l’interesse verso giochi classici.