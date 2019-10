Con il rilascio dell’ultimo aggiornamento del noto fenomeno videoludico, Fortnite, Epic Games ha introdotto una serie di novità interessanti all’interno del videogioco. Per celebrare il periodo di Halloween, sono state introdotte una serie di sfide gratuite con relative ricompense. In che cosa consisteranno le challenge e quali saranno le ricompense?

Il periodo di Halloween risulta essere il più amato per i videogiocatori di Fortnite. E’ in questi giorni, infatti, che Epic Games dà avvio ad una serie di iniziative a tema “horror” molto interessanti. Quest’anno le sfide di Halloween si chiamano “l’incubo”. Andiamo a scoprirle insieme.

Fortnite: ecco tutte le challenge “l’incubo” di Halloween

L’evento di Fortnite più atteso dell’anno è iniziato. A partire dallo scorso 29 ottobre, infatti, è stato dato inizio all’evento Fortnitemares. Questo ha portato con sé una serie di sfide, con relative ricompense, a tema. Qui di seguito andiamo a riportarle una ad una:

1) Distruggi l’arredamento del maniero maledetto. 2) Balza fuori dal rifugio quando il giocatore avversario si trova entro 20 metri. 3) Cerca un forziere in una foresta infestata, in una città fantasma e in una fattoria da brividi. 4) Infliggi danni ai punti deboli del Re della Tempesta. 5) Rianima i compagni mentre affronti il Re della Tempesta. 6) Sconfiggi il Re della Tempesta.

Le ricompense per il completamente delle sfide sono molteplici: una schermata di caricamento, uno spray, un banner, un ombrello (glider) e, ovviamente, tanta esperienza (90000 punti in totale). Ricordiamo che le sfide potranno essere completate fino alla fine dell’evento. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.