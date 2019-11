Il colosso di Cupertino, Apple, sta lavorando da tempo ad un nuovo portatile con schermo da 16 pollici. Ovviamente, si tratterà di un device della linea “Pro”. Secondo le ultime voci emerse online, il dispositivo vedrà la luce solamente nel 2020. Nonostante ciò, le informazioni su di esso non cessano di arrivare. Scopriamo le ultime novità riguardanti MacBook Pro 16”.

Ebbene sì, pare che sia stata scoperta un’immagine all’interno di una delle ultime versioni di macOS Catalina. L’icona, in particolare, era presente in una degli update riservati agli sviluppatori. Questa mostra un dettaglio riguardante la Touch Bar presente sui nuovi device. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Apple: Touch Bar e Touch ID separati nel MacBook Pro 16”

La casa della mela morsicata continua a dare conferme sul suo nuovo portatile con display da 16 pollici. L’icona scovata all’interno di macOS Catalina mostra quella che sarà la nuova Touch Bar del dispositivo. A quanto pare, questa sarà separata rispetto al tasto di accensione e al Touch ID. Si tratterebbe di un piccolo, ma comunque interessante, cambiamento mai visto sui MacBook Pro dotati di Touch Bar. Per quanto riguarda il resto della tastiera, questa dovrebbe rimanere pressoché invariata. A cambiare sarà il meccanismo, il quale passerà da quello a farfalla a quello a forbice.

Le aspettative per il nuovo MacBook Pro 16” sono davvero molto alte. Al momento, Apple non ha ancora presentato ufficialmente il prodotto. Le ultime voci parlano di un debutto nel corso del prossimo WWDC. Sarà davvero così? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.