La casa della mela morsicata, Apple, ha finalmente rilasciato i suoi nuovi auricolari true wireless, AirPods Pro. Questi sono stati accolti positivamente dalla stragrande maggioranza degli utenti. Gli auricolari hanno un prezzo di 279 euro, decisamente più alto rispetto a quello degli AirPods di seconda generazione. Considerando il già elevato costo di riparazione della precedente generazione, quanto costerà riparare gli AirPods Pro?

Come di consueto, Apple ha pubblicato sul suo sito ufficiale il listino prezzi relativo alle riparazioni dei prodotti appena usciti. Avere un intervento per i nuovi AirPods Pro non sarà per nulla economico. In questo articolo andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i costi.

Apple: ecco il listino per la riparazione dei nuovi AirPods Pro

La situazione si ripete, anche per quanto riguarda gli AirPods Pro, i costi di riparazione risultano essere decisamente alti. I prezzi sono nettamente superiori rispetto a quelli richiesti per la riparazione della seconda generazione. L’unico costo che rimane invariato, è quello per i problemi alla batteria, 55 euro per singolo auricolare e per la custodia. Per quanto riguarda gli interventi di altra natura, il prezzo sale sensibilmente.

Servono, infatti, 99 euro per ogni auricolare e per la custodia di ricarica wireless, per un totale di 297 euro per tutte e tre le unità. Parliamo di un costo superiore persino al prezzo di vendita. Nel caso in cui gli auricolari venissero smarriti, invece, la situazione si aggrava maggiormente, 99 euro per singolo auricolare e 109 euro per la custodia di ricarica per un totale di 307 euro.

Ricordiamo che in questo caso per riparazione si intende la sostituzione del prodotto con uno nuovo. Gli AirPods, Pro o non, sono infatti impossibili da riparare. Il consiglio che vi diamo è quello di acquistare un Apple Care+ al costo di 39 euro che copre il dispositivo per due anni durante i quali sarà possibile richiedere fino a due interventi al costo di 29 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.