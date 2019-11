Dal suo ingresso nel mercato del gambling, la slot machine Book Of Ra ha da subito fatto breccia nei cuori di tanti appassionati giocatori. Sia nella versione online come nella versione VLT per le sale terrestri, il successo riscosso da questa slot, targata Novomatic, le ha permesso di piazzarsi tra le macchinette più seguite, apprezzate e giocate di sempre. Oltre l’accattivante grafica, Book of Ra è un gioco che regala molto divertimento misto al fascino dell’avventura; protagonista è infatti un intrepido esploratore in cerca di fortuna alle prese con il misterioso mondo Egizio, una terra che nasconde ancora oggi segreti e tesori sepolti da recuperare.

Insomma, chi non vorrebbe vestire i panni di questo Indiana Jones virtuale? In questa fantastica slot machine gratis libri di Ra, il sarcofago dorato del Faraone Tutankhamon, la statua della Dea Alì, il simbolo dello Scarabeo, il nostro Esploratore, le lettere J, Q, K e A ed il numero 10, sono i simboli attraverso i quali potremo divertirci giocando nelle varie versioni free to play disponibile online. Allo stesso modo, tutti gli amanti del brivido e delle scommesse, troveranno gli stessi simboli ad attenderli nelle sue varianti per giocare con soldi veri, con cui dovranno confrontarsi per cercare di portare a casa il più alto montepremi messo in palio da questa popolare slot.

Il grande successo di Book of Ra

Questo prodotto di casa Novomatic è diventato molto famoso anche grazie ai suoi entusiasmanti montepremi che hanno fatto la gioia di alcuni intrepidi e fortunati giocatori. Non solo la bella grafica e la qualità del prodotto all’avanguardia votato “all’avventura” incoronano questo titolo tra i più gettonati; buona parte del successo e della longevità di questo gioco sono dovuti alla percentuale di ritorno per il giocatore (RTP) che si attesta mediamente intorno al 90% nelle slot machine presenti nelle sale terrestri, e al 95% di media nella sua versioni giocabili con soldi veri nei casinò online. Un payout molto incentivante, che ha permesso a sua volta il divulgarsi di questa slot tra gli appassionati. Di seguito, la lista delle vincite più alte riscontrate giocando con Book of Ra nelle sale VLT italiane:

480.000€ vinte a Palermo nel 2016

470.000€ vinte a Velletri nel 2012

140.000€ vinte a Lugano

70.000€ vinta a Milano nel 2017

Dagli importi certamente minori ma comunque sempre molto interessanti, sono quelli delle vincite maturate comodamente da casa giocando con il PC o attraverso il proprio smartphone; montepremi che si aggirano a partire dai 30.000€ fino a sfiorare i quasi 100.000€ vinti dagli utenti habituè dei casinò online. Un settore in forte crescita che vede tantissimi utenti investire tempo e denaro nelle sale virtuali.

Come vincere a questa fantastica slot

Se stai pensando di volerti cimentare con questa slot, il primo consiglio che mi viene in mente di offrire è quello di provare la versione free to play presente in uno dei tanti siti che mettono a disposizione Book of Ra gratuitamente. Fare un po’ di pratica per conoscere meglio i simboli e gli sviluppi del gioco può esserti veramente di aiuto! La funzione speciale di questa slot, come immaginerai, è il metodo più veloce per ottenere una buona vincita.

La versione standard di Book of Ra offre 10 linee di pagamento, 5 rulli di gioco con 3 simboli ognuno. Il simbolo del libro, da cui prende il nome la slot, funge sia da Scatter che da simbolo Wild. Ti serviranno almeno 3 simboli del libro, in qualunque posizione sui rulli, per attivare 10 giocate gratis; attraverso le giocate gratuite è possibile realizzare un maggior numero di combinazioni vincenti grazie ad un simbolo bonus, scelto a caso all’inizio dei free spin, il quale ogni volta che comparirà sui rulli si espanderà per tutta la loro grandezza.

Una o più icone Scatter pagano in qualsiasi posizione si trovino sui rulli e, fungendo anche da simbolo Wild, permettono di terminare nel migliore dei modi tutte le combinazioni non andate a buon fine durante il gioco normale. Il simbolo per il quale incrociare le dita e su cui puntare maggiormente le proprie speranze, è l’immagine del nostro caro avventuriero; infatti, se la fortuna vorrà premiarti grazie a questo simbolo potrai ottenere un moltiplicatore fino a 500 volte la puntata in corso.

L’esperienza di gioco da mobile, permette il massimo divertimento?

Il mercato dei prodotti mobile è in continua crescita, e questo vale anche per il mondo del gambling online. Sempre più operatori infatti, sviluppano App dedicate al proprio brand per permettere ai propri utenti di poter utilizzare in totale comodità i loro giochi preferiti ovunque essi si trovino. Anche la Novomatic non si è fatta scappare l’occasione, sviluppando la versione per smartphone e tablet della sua slot machine numero uno. Possiamo quindi dire che l’esperienza di gioco resta la stessa, è solo il mezzo che cambia e porta con se alcune differenze.