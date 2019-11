I social network ormai sono un aspetto importantissimo della società e, sotto certi aspetti, possono anche influenzarla. Quasi tutti utilizzano attivamente i vari social, come Instagram, Facebook ecc., per condividere foto o notizie, informarsi e molto altro. Proprio riguardo a quest’ultimo, il social di Mark Zuckenberg si sta espandendo nel settore sanitario con le sue ultime funzionalità di salute preventiva.

Martedì scorso, infatti, Facebook ha svelato il suo nuovo strumento di salute preventiva, che ha il compito di essere un promemoria per quando devi consultare il medico e ti aiuta a trovare i medici nelle vicinanze. Freddy Abnousi, il capo della ricerca sanitaria di Facebook, racconta a TechCrunch che la nuova iniziativa derivava dal fatto che le malattie prevenibili, come l’influenza o le malattie cardiache, colpiscono ogni anno milioni di americani, a causa di mancanze molto evitabili da parte dei soggetti interessati.

Facebook dà una mano nel campo della salute

Per realizzare questo ambizioso progetto e novità, l’azienda di Mark Zuckenberg ha collaborto con diverse organizzazioni sanitarie per creare lo strumento, tra cui i Centers for Disease Control and Prevention, American Heart Association, American College of Cardiology e American Cancer Society. La salute preventiva per Facebook è un aspetto fondamentale da cercare di promuovere in tutti i modi possibile. Gli utenti iscritti al social, infatti, potranno inoltre tenere traccia dei recenti test medici e, ovviamente, condividere eventuali aggiornamenti con gli amici (se lo desiderano).

Riguardo al fatto che alcuni utenti potrebbero non fidarsi a causa dei continui problemi di privacy, la società ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega come le informazioni mediche personali rimarranno proprio questo. “La salute è particolarmente personale, quindi abbiamo tenuto conto della privacy e della sicurezza sin dall’inizio. Ad esempio, Preventive Health ti consente di impostare promemoria per i tuoi futuri controlli e contrassegnarli come completati, ma non fornisce a noi o alle organizzazioni sanitarie con cui stiamo lavorando l’accesso ai risultati dei test effettivi”, ha scritto la società in una dichiarazione.