Settimana piena di sorprese per i videogiocatori del fenomeno videoludico degli ultimi tempi. In pochissimo tempo, Epic Games ha rilasciato una serie di eventi esclusivi e sfide innovative all’interno del suo noto battle royale di Fortnite. Nelle scorse ore, sono anche state rilasciate le consuete sfide settimanali. In cosa consisteranno? Andiamo a scoprirle insieme.

L’inizio del Capitolo 2 di Fortnite è stato più soddisfacente che mai per i videogiocatori del titolo. L’evento Fortnitemares non ha fatto altro che dare un’ulteriore spinta al successo del videogioco. Le sfide settimanali rilasciate nelle scorse ore terranno impegnati gli utenti per alcune ore. In questo articolo andiamo ad elencarle una ad una.

Fortnite: ecco le nuove sfide settimanali del Capitolo 2

Come ben saprete, Epic Games ha deciso nuovamente di cambiare le meccaniche di gioco di Fortnite con l’arrivo del nuovo Capitolo 2. Da ora in poi, infatti, non esistono più le stelle del Pass Battaglia, ma solo punti esperienza. E’ questa la ricompensa principale delle sfide settimanali. Quelle di questa settimana prendono il nome di “Patto della Darsena”. Qui di seguito andiamo ad elencarle tutte:

1) Elimina avversari a Parco Pacifico o Moli Molesti. 2) Cerca Forzieri a Moli Molesti o Borgo Bilsacco. 3) Infliggi danni agli avversari con i Fucili di Precisione. 4) Salta con un Motoscafo attraverso diversi anelli di fuoco. 5) Infliggi danni agli avversari facendo esplodere una pompa del gas. 6) Visita il Varo delle Barche, la Baia di Corallo e lo Stagno Flopper. 7) Infliggi danni alle strutture nemiche con armi esplosive. 8) Infliggi danni agli avversari dall’alto. 9) Atterra a Foresta Frignante, Lago Languido e Parco Pacifico. 10) Elimina gli avversari con armi esplosive. 11) Trova la ‘T’ nascosta nella schermata di caricamento Dockyard Deal.

Come già anticipato, la ricompensa per il completamento delle sfide sarà un sacco di punti esperienza per procedere con i livelli del Pass Battaglia. Inoltre, si riceverà anche una schermata di caricamento esclusiva. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.