La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato un nuovo modello di Mac Pro nel corso dello scorso WWDC. Il nuovo computer fa un netto salto di qualità rispetto alla generazione precedente. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, il nuovo device arriverà sul mercato a breve. Nelle scorse ore sono comparse online, le immagini degli accessori Magic del dispositivo.

Tutti i fan della casa di Cupertino conoscono gli accessori Magic per Mac. Le tastiere, il mouse e il trackpad sono oramai diventati dei prodotti iconici. Fino a qualche tempo fa eravamo abituati a vederli nella sola colorazione argento. Con il debutto di iMac Pro abbiamo potuto apprezzarli anche nella colorazione grigio siderale. Con il nuovo Mac Pro arriverà un’ulteriore variante. Andiamo a scoprirla insieme.

Apple: ecco gli accessori Magic del nuovo Mac Pro

Apple si mostra sempre molto attenta ai dettagli estetici dei suoi prodotti. Per il lancio del nuovo Mac Pro, l’azienda ha pensato ad una nuova colorazione per gli accessori Magic. Stando ad alcune foto emerse online, gli accessori della gamma Magic, le due tastiere e il trackpad, acquisiranno una nuovissima colorazione argento e nero. Questi verranno forniti in dotazione con il device. Molto probabilmente, però, Apple deciderà di venderli anche separatamente.

Non sappiamo se gli accessori saranno disponibili negli store fin dal lancio del prodotto. Con iMac Pro, ad esempio, questi sono stati resi disponibili solamente in un secondo momento. Probabilmente Cupertino deciderà di fare lo stesso anche con questa nuova variante per Mac Pro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.