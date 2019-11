Si ritorna a parlare del tanto chiacchierato MacBook Pro con display da 16 pollici. Il portatile Apple avrebbe dovuto vedere la luce nel corso del mese di ottobre, ma così non è stato. Ora in molti si chiedono quando ricadrà il debutto del dispositivo. Le opinioni in merito sono molto discordanti, c’è chi sostiene che MacBook Pro 16” verrà lanciato entro fine 2019 e chi pensa che questo arriverà solo a metà 2020.

Nelle scorse ore, un interessante report di Digitimes ha confermato che il colosso di Cupertino riceverà a breve i primi lotti del prodotto finito. Non c’è bisogno di dire che una notizia del genere fa pensare ad un lancio imminente.Sarà davvero così? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple: il MacBook Pro con display da 16 pollici pronto al lancio?

Stando a quanto riportato da Digitimes, il produttore del nuovo portatile della mela morsicata è Quanta Computer. Questo sarebbe pronto per inviare i primi lotti del prodotto ad Apple. Ora, le possibilità sono due: o Apple si sta preparando per lanciare il prodotto sul mercato entro la fine del 2019, o sta accumulando scorte per un eventuale lancio nella prima metà del 2020. Recentemente vi abbiamo parlato del pensiero del noto analista Ming-Chi Kuo sulla faccenda. Questo ha affermato che un nuovo MacBook Pro con tastiera a forbice arriverà solo nel 2020.

Solitamente l’analista dà informazioni precise sui prodotti della mela morsicata. Di conseguenza, è molto probabile che vedremo debuttare MacBook Pro 16” solamente nel 2020. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.