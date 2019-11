E’ online il programma completo della settima edizione del Social Media Strategies, il più grande evento italiano dedicato alle strategie del Social Media Marketing e del Web Marketing che si terrà il prossimo 6 e 7 Novembre a Rimini.

L’evento si pone come importante momento ed opportunità di formazione e crescita personale, ed apre le sue porte non solo ai professionisti del settore, ma anche a semplici appassionati che vogliono accrescere le proprie conoscenze e le proprie competenze nell’utilizzo dei Social come strumenti per realizzare delle efficaci strategie di comunicazione e di vendita, facendo in particolar modo riferimento ai più recenti trend del Social Media Marketing e del Web Marketing.

Social Media strategies: online il programma della settima edizione, tra ospiti attesi e Party ufficiale

Sono quattro le sale formative offerte dall’evento (Advertising, Analisi, Creatività e Brand Strategy), alle quali si aggiunge la Sala Plenaria, in cui si affronteranno temi di attualità legati al forte impatto sociale del Social Network e l’Area Espositiva, che offre importanti occasioni di networking, il cui momento cruciale culmina nello Speed Meeting, incontro della durata di 3 minuti durante il quale i partecipanti avranno modo di presentarsi e conoscere relatore e sponsor dell’evento.

Il programma della settima edizione del Social Media Strategies è davvero molto ricco e vedrà la partecipazione di sessanta relatori provenienti da diverse realtà. Interessanti anche i momenti di riflessione e intrattenimento che avranno luogo nella sala Plenaria, moderati da Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On. Segnaliamo, inoltre, il Social Media Party, la festa ufficiale dedicata all’evento. Questa avrà luogo il 6 novembre presso il Ristorante Frontemare di Rimini, ed offrirà ai partecipanti l’occasione di incontrarsi e conoscersi trascorrendo insieme una serata all’insegna del divertimento, del buon cibo e della musica.