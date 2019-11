I nuovi auricolari true wireless della mela morsicata, gli AirPods Pro, sono sul mercato da un paio di giorni e risultano essere già un successo. Il device cambia totalmente faccia grazie ad una nuova configurazione in-ear. Apple dà in dotazione con il dispositivo ben 3 differenti cuscinetti in silicone al fine di poter garantire massimo confort a tutti gli utenti. Nelle scorse ore è emerso online il costo del kit sostitutivo contenente i 3 cuscinetti. Scopriamolo insieme.

I prodotti della mela morsicata fanno sempre parlare molto di sé, anche quando questi non sono presentati in un evento ufficiale. Apple ha immesso sul mercato i nuovi AirPods Pro senza una reale presentazione. L’azienda ha pensato che fosse meglio lanciare il prodotto tramite un semplice comunicato stampa ed una pubblicità accattivante. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei costi di riparazione del dispositivo, oggi, invece, parliamo del costo dei cuscinetti in silicone.

Apple AirPods Pro: i cuscinetti di silicone costeranno circa 5 euro

I cuscinetti in silicone forniti in dotazione con gli AirPods Pro risultano essere di qualità altissima. Risulterà davvero difficile danneggiarli, tuttavia, può capitare che questi vengano smarriti. Apple ha pensato davvero a tutto. Ricevere un kit di cuscinetti in silicone per i nuovi auricolari costerà ai possessori di AirPods Pro circa 5 euro. Un costo davvero ridotto considerando che si tratta comunque di un ricambio Apple.

Al momento, Apple Italia non ha ancora reso noto il prezzo ufficiale per il nostro paese. La stima del costo è stata fatta basandosi sul prezzo dichiarato negli Stati Uniti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.