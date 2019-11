L’azienda della mela morsicata, Apple, ha lanciato iPhone 11 e iPhone 11 Pro da pochissimo tempo, tuttavia, già in tanti iniziano a parlare di quelle che saranno le caratteristiche chiave degli smartphone Apple del prossimo anno. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, i melafonini del 2020 punteranno sopratutto sul design. Questo sarà il vero punto di forza di tutti e tre i nuovi dispositivi.

Sono oramai tre anni che Cupertino continua a proporre il medesimo design di iPhone X. Ai suoi tempi questo design è sembrato innovativo ma con l’avanzare della tecnologia, questo è diventato tutt’altro che accattivante. Gli iPhone del 2020 punteranno proprio su questo aspetto per attirare l’attenzione. Andiamo a scoprire i dettagli a riguardo.

Apple: iPhone 12 si ispirerà al design di iPhone 4

Ebbene sì, pare proprio che gli smarthone del prossimo anno non prenderanno la consueta denominazione “S”. Si passerà direttamente ad una nuova generazione di iPhone con un design decisamente differente rispetto a quello visto negli ultimi tre anni. I dispositivi del prossimo anno avranno un design squadrato ispirato ai vecchi iPhone 4. Rimarrà il classico display borderless ma il notch sarà più piccolo, se non completamente eliminato. Il design rinnovato sarà la caratteristica chiave degli smartphone Apple del prossimo anno.

La casa della mela morsicata necessita di dare una rinfrescata alla sua gamma di smartphone. Nonostante gli iPhone 11 e 11 Pro abbiano riscosso un discreto successo, questi non hanno venduto abbastanza. L’anno prossimo Apple tenterà il tutto per tutto al fine di risollevare la situazione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.