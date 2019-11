L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poco lanciato un’interessante iniziativa che farà felice tutti i videogiocatori di Fortnite su Nintendo Switch. Questa farà guadagnare ai suddetti utenti, una Skin esclusiva. Ma non solo, tra le ricompense in palio ci sono anche una serie di cosmetici minori. Andiamo a scoprirli insieme.

Non è la prima volta che la casa del fenomeno videoludico decide di lanciare promozioni esclusive per una cerchia ristretta di utenti. Questa volta, la promozione riguarda gli utenti giapponesi che partecipano all’evento “Switch Cup Japan”. In questo articolo andiamo a vedere quale è la procedura da seguire per guadagnarsi la Skin.

Fortnite: Dark Tricera Ops in regalo agli utenti Switch

Epic Games ha deciso di regalare l’esclusiva Skin “Dark Tricera Ops” a tutti gli utenti giapponesi che partecipano all’evento “Switch Cup Japan”. Sarà necessario totalizzare almeno 20 punti per guadagnarsi il costume corredato dal suo dorso decorativo a tema. Inoltre, totalizzando meno punti si potranno vincere altri cosmetici minori (piccone, spray, ecc). Il costume e i cosmetici possono essere riscattati anche dagli utenti Switch che non abitano in Giappone. L’unica cosa da fare è cambiare il paese all’interno delle impostazioni del gioco per far si che l’evento compaia.

A questo punto non bisognerà fare altro che giocare e totalizzare i punti necessari per portarsi a casa il costume esclusivo. Ricordiamo che l’evento ha una durata limitata. Vi consigliamo, se volete portarvi a casa la Skin, di effettuare la procedura il prima possibile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.