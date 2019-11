Torna, a Rimini, la settima edizione del Social Media Strategies, il più grande evento italiano dedicato ai professionisti dei Social Media e del Web Marketing, che avrà luogo il prossimo 6 e 7 Novembre. L’evento si pone come grande opportunità di crescita professionale, grazie ai diversi percorsi formativi messi a disposizione dei partecipanti, che avranno così modo di apprendere le strategie di Social Media e del Web Marketing all’interno di un percorso estremamente personalizzato, basato sulle proprie esigenze personali e professionali.

Social Media Strategies: ecco i sette percorsi formativi

Il Social Media Strategies, infatti, ha pensato a ben sette percorsi formativi diversi con interventi di livello base (dedicati, appunto, a chi si approccia per la prima volta al tema) o di tipo avanzato. Il primo percorso è dedicato all’ambito del Copy e del Content, con interventi sui trend del prossimo anno per quanto riguarda i contenuti, consigli di scritture, guide di stile ed esercizi di creatività.

Il percorso E-Commerce è rivolto, invece, a chi ha un proprio canale di vendita e ne vuole aumentare la visibilità, nonché accrescere la propria brand awarness e creare un rapporto costante con i propri clienti.

Alcuni percorsi, poi, sono dedicati ai Social Network più popolari del momento: Facebook ed Instagram. Gli interventi formativi si concentrano, in particolar modo, sull’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da queste piattaforme per raggiungere una audience specifica, nonché per lanciare e dare maggiore visibilità ai propri prodotti e al proprio brand. Un percorso formativo è addirittura dedicato alla figura dell’Influencer, a come diventarne uno o in che modo questa figura può essere coinvolta all’interno della propria strategia di comunicazione aziendale.

Altro percorso formativo è dedicato alla realizzazione e alla promozione di Video e Podcast, dalla strategia alle tecniche di ottimizzazione. Infine, il Social Media Strategies ha pensato al percorso dedicato al Web Marketing, pensato per i Social Media Manager, che avranno qui modo di accrescere le proprie competenze.