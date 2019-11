Social Media Strategies: torna il più grande evento dedicato ai Social e al Web Marketing

Torna, anche quest’anno, il Social Media Strategies, il più grande evento italiano dedicato ai Social Media e al Web Marketing. La settima edizione del Social Media Strategies si terrà il prossimo 6 e 7 Novembre all’interno del Palacongressi di Rimini, la struttura che a Giugno ha ospitato anche il Web Marketing Festival e non a caso una delle location per congressi più grandi in Italia.

L’evento non si rivolge esclusivamente ai Social Media Specialist e ai Direttori Marketing, ma anche ai blogger, alle Web Agency, ai Freelancer, ai giornalisti, agli studenti o più semplicemente agli appassionati del tema, che potranno costruire un percorso di formazione personalizzato in base alle proprie esigenze professionali e non, scegliendo tra interventi di livello base (per i meno esperti, dunque) o di tipo avanzato, rivolti ai più recenti trend del Social Media Marketing e del Web Marketing.

Social Media Strategies: tra sale formative, area Espositiva e Speed Meeting

Il Social Media Strategies offre ben quattro sale formative (Advertising, Analisi, Creatività e Brand Strategy) dove, come detto poco sopra, i partecipanti potranno scegliere a quale tipo di intervento formativo prender parte, creando così un percorso che rispecchi le proprie esigenze e il proprio livello di conoscenza del tema affrontato.

Alle quattro sale formative si aggiunge, poi la Plenaria, dove si parlerà di temi di attualità legati al settore dei Social Media e del Web Marketing, e l’area Espositiva, dove i partecipanti avranno modo di conoscere le aziende e trovare nuove possibilità di collaborazioni future. Molto interessante lo Speed Meeting, incontri della durata di tre minuti durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di conoscere sponsor e relatori dell’evento presentando la propria attività.