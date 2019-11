Effetto serra, le emissioni delle auto a diesel continuano a peggiorare

I cambiamenti climatici purtroppo sono un fenomeno in continuo peggioramento. Basta andare in Antartide per vedere come procede più veloce del dovuto lo scioglimento dei ghiacciai, ma anche qui da noi, dove ormai non esistono più le mezze stagioni. E tutto questo è dovuto da noi, dall’effetto serra.In merito a quest’ultimo, le emissioni di gas a di auto diesel e furgoni sono aumentate drasticamente dal 2011, cancellando efficacemente il taglio dell’inquinamento da nuove energie rinnovabili in sostituzione di alcune centrali a carbone.

L’effetto serra provocato dalle auto a diesel

Secondo il resoconto mensile sulle emissioni pubblicato da Australia Institute, le auto a diesel e le sue emissioni in continuo aumento sono il motivo per cui i veicoli vengono considerati come il 10% della causa dell’effetto serra..

L’autore del rapporto, Hugh Saddler, esperto di energia e professore onorario associato presso la Crawford School of Public Policy della National University australiana, ha riscontrato che le emissioni annuali di anidride carbonica derivanti dalla combustione del diesel sono aumentate di 21,7 milioni di tonnellate tra il 2011 e il 2018, dovuto anche al fatto che c’è stato un grande cambio di tendenza degli utenti, preferendo quest’ultimi veicoli rispetto a quelli a benzina.

Ha affermato che i governi e l’industria hanno migliorato il consumo di carburante dei veicoli pesanti per il trasporto di merci su strada, ma hanno fatto ben poco per aumentare l’efficienza dei veicoli leggeri come il lavoro o l’auto di famiglia.

“Concentrarsi esclusivamente sulla riduzione delle emissioni di elettricità senza riuscire a riconoscere l’importanza delle emissioni dei trasporti sta facendo due passi avanti, un passo indietro”, ha affermato.

Le soluzioni non sono di facile portata. Come possiamo vedere, anche qui in Italia spesso vengono organizzate giornate dove si vieta l’utilizzo di veicoli privati ma, per quanto possa essere una buona iniziativa, risolve ben poco, così come anche le auto elettriche, che potrebbero rappresentare il futuro ecologico dei mezzi di trasporto, ma ancora pochissimo diffuse in tutto il mondo.