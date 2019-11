Se ne parla oramai da settimane, Epic Games ha deciso di lanciare un nuovo pacchetto di Fortnite in tutti gli store fisici. Il bundle risulta essere ancora più ricco rispetto a quello rilasciato lo scorso anno. Quest’anno, i contenuti saranno molti di più e il prezzo rimarrà invariato. Nelle scorse ore, è comparsa online la foto del packaging. Scopriamolo insieme.

Epic Games sta ricavando una vera e propria fortuna da tutti i bundle di Fortnite che periodicamente pubblica. Quello di cui parliamo oggi altro non è che una versione speciale acquistabile anche nei negozi fisici. Questa sarà disponibile fino alla fine del periodo natalizio.

Fortnite: ecco il packaging del Darkfire Bundle

Il nuovo pacchetto di Fortnite verrà rilasciato domani sul mercato. A poche ore dal lancio sono state pubblicate online le immagini di quello che sarà il packaging fisico del prodotto. Pare che questo sarà dotato di una copertina oleografica in cartone con l’immagine dei cosmetici presenti con il pacchetto. Come di consueto, all’interno della confezione non ci sarà un disco di gioco ma un codice da riscattare all’interno del gioco.

Ricordiamo che il Darkfire Bundle conterrà ben 13 cosmetici differenti: tre costumi, tre dorsi decorativi, tre picconi doppi, tre coperture per armi e un’emote. Il costo dei cosmetici ammonta a più di 70 euro, tuttavia, il pacchetto viene proposto al costo di 29,99 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.