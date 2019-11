Il governo di Hong Kong fornirà spazi pubblici e vecchie proprietà per un valore di due miliardi di dollari, circa 230 milioni di euro, per migliorare i parcheggi per la ricarica dei veicoli elettrici.

Hong Kong vuole eliminare gradualmente tutti i veicoli commerciali e pubblici a combustibile fossile nei prossimi 10-20 anni e sostituirli con modelli elettrici per migliorare la qualità dell’aria.

In un’intervista al South China Morning Post, il segretario dell’Ambiente Wong Kam-sing ha affermato che il governo fornirà spazi pubblici e vecchie proprietà per un valore di due miliardi di dollari di Hong Kong, circa 230 milioni di euro, per aggiornare i parcheggi per la ricarica dei veicoli elettrici (EV). “Quando il mercato dei veicoli elettrici sarà più maturo, saremo preparati. Non saremo in grado di soddisfare la domanda se non agiamo ora“, ha detto. Questi parcheggi per veicoli elettrici copriranno 60.000 auto in tutta la città.

Una tendenza in crescita

Tra tre anni, un quarto di tutti i parcheggi di Hong Kong dovrebbe essere compatibile con la ricarica dei veicoli elettrici, ha aggiunto l’ex responsabile delle politiche ambientali della colonia britannica. Ad agosto, secondo il South China Morning Post, c’erano 12.195 veicoli elettrici omologati per l’uso stradale a Hong Kong. Nello stesso mese del 2010, c’erano solo 100.

I 12.195 veicoli elettrici rappresentano l’1,8% delle auto private in città. A Pechino, ad esempio, osserva il quotidiano di Hong Kong, quella percentuale è del 2%. Queste cifre sono in contrasto con Shenzhen, a pochi chilometri da Macao, una delle città più importanti della Cina e il centro tecnologico del Paese.

Questa vicina città di Hong Kong all’inizio di quest’anno ha raggiunto un nuovo traguardo ambientale: avere una flotta di taxi composta quasi interamente da auto elettriche. Dall’inizio dell’anno, il 99% dei 21.689 taxi che operano in città sono alimentati da elettricità.