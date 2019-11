Microsoft Office, arriva l’applicazione anche per Android

Microsoft è senza dubbio uno delle aziende principali per quanto riguarda l’elettronica, soprattutto nel settore software e dei computer/tablet. Infatti, l’azienda di Redmond non ha mai deciso di puntare seriamente nel campo degli smartphone, già stracolmo di concorrenza e di device. Senza dubbio, il punto forte dell’azienda sono i software. Infatti, Windows è il sistema operativo più diffuso ed utilizzato al mondo da tantissimi anni, così come anche le varie applicazioni utilizzate per gestire documenti, come Word, Excel, PowerPoint ecc.

Proprio riguardo a quest’ultimo aspetto, finalmente arriverà l’applicazione di Microsoft Office anche sui dispositivi Android. Scopriamola meglio.

Microsoft Office arriva anche su Android

Microsoft Office è un pacchetto che contiene tutti i vari programmi per gestire al meglio le varie tipologie di documenti, compresi quelli importanti per lavoro. E’ presente Word, per scrivere documenti di tutte le tipologie, Excel, applicazione per svolgere calcoli matematici e molto altro, PowerPoint, per creare presentazioni con diapositive, ed infine l’applicazione per leggere i file PDF.

Finalmente, dopo tante richieste, Microsoft Office è sbarcato anche sugli smartphone che hanno il sistema operativo Android. E’ completamente gratuita, senza la fastidiosa pubblicità, ed è scaricabile sin da subito su Google Play Store, anche se potrebbero inizialmente essere presenti alcuni piccoli bug, che verranno certamente fixati con i prossimi aggiustamenti.

In quest’app, infine, saranno presenti anche alcune funzioni molto utili, soprattutto per chi utilizza spesso i documenti per lavoro o studio, come la possibilità di convertire il file in un altro formato, creare documenti da foto, poter firmare i file PDF.