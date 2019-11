Il Social Media Strategies è alle porte. Il più grande evento italiano dedicato ai professionisti dei Social Media e del Web Marketing avrà luogo il prossimo 6 e 7 Novembre a Rimini, offrendosi come grande opportunità di formazione ed apprendimento.

Durante le due giornate dell’evento, i partecipanti avranno modo di partecipare a corsi di formazione della durata di quaranta minuti sulle strategie dei Social Media e del Web Marketing, fino a creare un proprio percorso personale e personalizzato, basato dunque sulle proprie esigenze, curiosità e perché no, gusti.

Sono quattro le sale messe a disposizione dal Social Media Strategies e ben sette i percorsi formativi offerti, ognuno dei quali gode di una agenda molto ricca di appuntamenti. Oltre ciò, però, l’evento ha previsto anche una serie di Workshop, ovvero dei momenti formativi pratici della durata di novanta minuti durante i quali i partecipanti vengono seguiti da alcuni professionisti del Social Media e del Web Marketing mettendo in pratica strategie e progetti di business.

Social Media Strategies: i Workshop per mettere in pratica quanto imparato durante le lezioni in aula

Insomma, una importante opportunità che viene concessa ai partecipanti dell’Evento che potranno, in questo modo, toccare con mano i temi affrontati e mettere in pratica quanto detto e spiegato dai relatori in aula.

Tra questi, segnaliamo: Come generare consenso senza cotonarsi l’ego, per capire quali sono gli strumenti necessari a costruire il consenso attraverso i Social Media, ovvero quel sentimento positivo dell’audience nei confronti di un attore (sia esso un oggetto, un marchio, una persona…); Social Commerce, strategie ed opportunità per vendere il tuo prodotto sui social, per capire quali sono le strategie e le opportunità offerte dai Social Media per vendere un prodotto, tanto online quanto offline; Influencer Marketing: strategia, creatività e misurazione di una campagna, per capire come cominciare a lavorare sulla costruzione di una campagna di Influencer Marketing. I Workshop, tuttavia, non finiscono qui, ma rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale del Social Media Strategies per chi volesse scoprirne di più.