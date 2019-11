La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato la nuova gamma di iPad entry level nel corso dell’evento di settembre. Cupertino introduce finalmente un nuovo design per il tablet più economico dell’azienda. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di mettere il dispositivo in promozione. In cosa consisterà l’offerta?

iPad di settima generazione è sul mercato da poco più di un mese. Questo è stato accolto positivamente dalla stragrande maggioranza dei fan della mela morsicata. Il punto di forza del dispositivo è, ovviamente, il prezzo. Le novità unite al basso costo fanno di iPad 10.2” un vero e proprio must have. L’offerta di Amazon non fa altro che rendere il prodotto più allettante. Andiamo a scoprirla insieme.

Apple: iPad 10.2” 128 GB con 40 euro di sconto su Amazon

Il noto sito di e-commerce Amazon ha deciso di proporre in offerta tutta la gamma di iPad 10.2”. Gli sconti variano da modello a modello e arrivano fino ad un massimo di 40 euro. La variante più scontata risulta essere quella nella colorazione grigio siderale, solo Wi-Fi, con 128 GB di memoria interna. Il device viene proposto al prezzo di 445,68 euro, ben 43,32 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 489 euro.

Ricordiamo che il nuovo iPad entry level monta un display da 10.2 pollici e introduce il supporto per la famosissima Smart Keyboard. Il device risulta essere un vero affare per chi necessita di un tablet potente senza però voler spendere una cifra assurda. Le offerte di Amazon risultano essere a tempo limitato. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.