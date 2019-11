Google Pixel ed Essential Phone: ecco l’aggiornamento di Novembre

Google, l’azienda statunitense con sede Mountain View in California, dà molta importanza al suo software Android, presente su tutti i device mobili, ad eccezione di quelli Apple. Proprio per questo, l’azienda cerca sempre di migliorare il sistema operativo, rilasciando annualmente grandi modifiche, come il neo arrivato Android 10, ma anche rilasciando aggiornamenti e patch di sicurezza più piccoli e mensili sui vari smartphone, per renderli sicuri da rischi di vulnerabilità e fixare eventuali bug.

Proprio riguardo quest’ultimo aspetto, è appena arrivato l’aggiornamento di Novembre dei Google Pixel ed Essential Phone, che porta alcune modifiche e miglioramenti.

L’aggiornamento di Essential Phone e Google Pixel

La patch di Novembre, in distribuzione via OTA o aggiornamento automatico, porta con sé nello specifico sei miglioramenti molto interessanti:

Assistant : miglioramento della hotword Google Assistant su Pixel 2, 2 XL, 3 e 3 XL;

: miglioramento della hotword Google Assistant su Pixel 2, 2 XL, 3 e 3 XL; Audio : miglioramento della qualità dell’altoparlante inferiore su Pixel 3;

: miglioramento della qualità dell’altoparlante inferiore su Pixel 3; Stabilità : ulteriori correzioni per il blocco durante la fase di avvio per Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL;

: ulteriori correzioni per il blocco durante la fase di avvio per Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL; Tastiera : ulteriore supporto per la mappatura del controller Xbox BT per Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4 e 4 XL;

: ulteriore supporto per la mappatura del controller Xbox BT per Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4 e 4 XL; Display/Grafica : migliorata la fluidità del display su Pixel 4, 4 XL. Nello specifico, con luminosità sopra al 42%, si passa dai 60 Hz di prima ai 90 Hz, indipendentemente dalle condizioni ambientali;

: migliorata la fluidità del display su Pixel 4, 4 XL. Nello specifico, con luminosità sopra al 42%, si passa dai 60 Hz di prima ai 90 Hz, indipendentemente dalle condizioni ambientali; Miglioramento della qualità della fotocamera su Pixel 4, 4XL.

Infine, Google ha anche affermato che a Dicembre ci sarà l’ultimo aggiornamento per gli smartphone Pixel e Pixel XL del 2016, dopo di che non riceveranno più il supporto, anche se questo si vociferava già da un po’ di tempo.