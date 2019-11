Il fumo può aumentare il rischio di problemi di salute mentale

Il fumo di sigarette è un fenomeno in continuo aumento tra tutte le fasce d’età, e si incomincia sempre più da giovani, nonostante i risaputi problemi di salute che possono creare ai polmoni e non solo, visto l’alto contenuto di sostanze cancerogene. Oltre a questo aspetto, è stato da poco confermato che potrebbe anche aumentare il rischio di problemi di salute mentale come depressione e schizofrenia, secondo una ricerca.

È noto da tempo che il fumo è più comune tra le persone con problemi di salute mentale. Tuttavia, non è chiaro se il fumo possa essere un fattore nel causare tali problemi o se sia semplicemente una forma di “aiuto psicologico” tra coloro che già vivono in cattive condizioni di salute mentale. Gli scienziati affermano di aver ora risolto il problema. “Quello che abbiamo scoperto è che c’erano prove di effetti causali in entrambe le direzioni”, ha affermato il dott. Robyn Wootton, il primo autore della ricerca, presso l’Università di Bristol.

Il fumo causa problemi di salute mentale

La ricerca ha mostrato ancor di più, a parte i problemi fisici che possono causare, che sia le persone sane mentalmente, sia quelle già affette da particolari stati, devono stare lontano dal fumo, che può amplificare ed aumentare il rischio di particolari condizioni come la depressione, la schizofrenia ecc.

“Naturalmente, se anche [il fumo] peggiora il rischio di malattie mentali, dovremmo aiutare anche le persone che hanno problemi di salute mentale a smettere”, ha detto.

Scrivendo sulla rivista Psychological Medicine, Wootton e colleghi riportano come hanno confrontato il rischio di sviluppare depressione o schizofrenia tra le persone con e senza predisposizione genetica al fumo di sigarette. Poiché tali varianti genetiche sono distribuite casualmente in tutta la popolazione, e non sono cambiate da fattori come il consumo di alcol, il reddito, l’esercizio fisico o altri problemi di salute,l’approccio è un tipo di esperimento naturale che riduce le possibilità che qualsiasi legame sia ricondotto ad altri fattori.

I risultati finali dello studio rivelano che sia l’inizio del fumo che livelli più alti di fumo sono collegati a un rischio maggiore di depressione e schizofrenia. Ad esempio, un individuo che ha fumato 20 sigarette al giorno per 15 anni ma che non ha fumato per 17 anni aveva più del doppio delle probabilità di sviluppare la schizofrenia e quasi il doppio delle probabilità di sviluppare la depressione rispetto a qualcuno che non aveva mai fumato.