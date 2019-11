L’azienda della mela morsicata, Apple, sta fronteggiando non pochi problemi con il suo nuovo iOS 13. Fin dal suo lancio, il sistema operativo ha portato non pochi problemi agli utenti. Con il tempo Cupertino ha cercato di risolvere tutte le problematiche, peccato però, che ne siano sorte delle nuove. iOS 13.2 ha ancora una serie di problemi abbastanza fastidiosi. E’ a ragione di ciò che l’azienda lancerà presto iOS 13.3. Nelle scorse ore, la casa ha rilasciato la prima beta in esclusiva per gli sviluppatori. Quali saranno le novità?

La prima beta di iOS 13.3 arriva totalmente a sorpresa. Nessuno si aspettava che Apple decidesse di lanciarla dopo così poco tempo dal debutto di iOS 13.2. Molto probabilmente, la motivazione di questa fretta risiede proprio nell’elevato numero di bug ancora presenti in iOS 13.2. Andiamo a scoprire quali sono le novità più interessanti dell’update.

Apple: iOS 13.3 risolve il problema delle app in background

Uno dei problemi decisamente più fastidiosi di iOS 13.2 è quello relativo alla chiusura indesiderata delle app in background. Pare, che il problema sia causato da un bug nella gestione della memoria RAM. Il nuovo iOS 13.3, oltre a risolvere diversi bug minori, mette fine a questa fastidiosa problematica. Ovviamente, l’aggiornamento apporta anche diversi piccoli cambiamenti estetici ad alcune interfacce. Tra quelli più interessanti, la modifica del design dell’icona dell’app Watch.

Stando ai primi feedback degli sviluppatori, pare che iOS 13.3 porti anche un netto miglioramento della stabilità dell’intero sistema. A breve potrebbe essere rilasciata anche la versione dell’update scaricabile dagli utenti iscritti al programma di beta testing. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.