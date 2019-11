Fortnite, bannato a vita dal gioco il famoso giocatore Jarvis

Nonostante i tanti aggiornamenti, la grande attesa per l’arrivo del Capitolo 2, i numerosi malcontenti di giocatori e streamer sulle varie piattaforme, soprattutto per alcune scelte azzardate (come per esempio i bot), Fortnite continua ad essere uno dei videogiochi più giocati e seguiti su Internet. E, insieme a questo, continua la gente ad usare cheat e trucchi di tutti i tipi per prendere vantaggi contro gli altri giocatori. E questo l’azienda non lo tollera minimamente, come dimostra l’accaduto del giocatore Jarvis, molto conosciuto sui social ed appartenente al famoso FaZe clan. Scopriamo l’accaduto.

Jarvis è stato bannato a vita da Fortnite

Pochi giorni fa, è stato scoperto che il player in questione, molto famoso del gioco, è stato bannato a vita da Fortnite per avere utilizzato dei cheat durante le partite amatoriali, la punizione più dura che potesse esserci.

Epic Games, infatti, ha rilasciato un’intervista a The Indipendent, dove spiega il motivo della drastica scelta e continua ad esprimere tolleranza zero contro chi usa trucchi: “La nostra politica non tollera l’uso di cheat su Fortnite. Quando la gente usa l’aimbot o altri tipi di trucchi per ottenere vantaggi ingiusti, sta rovinando l’esperienza a tutti gli altri giocatori che si divertono onestamente”.

Sembra dunque non esserci un alleggerimento del ban per il giocatore, che dopo l’accaduto si è subito scusato e si è mostrato molto dispiaciuto, anche se non basta. Infine, anche per Ninja, lo streamer più seguito al mondo, che ha comunque condannato l’accaduto, la pena era eccessiva, bastavano solo qualche mese di ban.