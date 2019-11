Una barca bloccata nelle rocce sopra le Cascate del Niagara non ha resistito alla forza del vento e della pioggia che ha afflitto la regione alla fine della scorsa settimana. Era rimasta intrappolata per più di un secolo tra le rocce sopra le cascate, situate sul fiume Niagara nell’America del Nord orientale tra i laghi Erie e Ontario, al confine tra lo stato americano di New York e Ontario.

Dopo 101 anni all’ancora, l’imbarcazione non ha potuto resistere alla forza del vento e della pioggia che ha afflitto quella regione in questi giorni e il relitto della nave alla fine si è mosso.

Secondo il Daily News, il clima rigido dei giorni scorsi, alla fine, ha spinto la nave lontano dagli scogli e, ora, è più vicina al territorio canadese. La Commissione dei parchi del Niagara ha condiviso un video di quella che sembra essere effettivamente l’imbarcazione allo sbando.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.

